قررت نيابة بدر حبس التيك توكر المعروف بـ«عشماوي» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتجاز زوجته داخل شقة بمنطقة مدينة بدر، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم احتجز زوجته لمدة يومين، وصوّرها بملابسها الداخلية، للضغط عليها وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة والتنازل عن حقوقها وطلب الطلاق.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا باحتجاز سيدة داخل شقة على يد زوجها، وبالفحص تم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.