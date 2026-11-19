سلطت الصحف القطرية الضوء على مباراة منتخب مصر للناشئين واليونان والمقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، المقامة في قطر.

وأكدت صحيفة "العرب" القطرية في تقرير بعنوان «مصر مع اليونان.. الفراعنة يبحثون عن بداية مثالية» أن منتخب مصر يسعى لحسم المباراة خاصة في ظل ثقة الجماهير به.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب يمتلك عناصر ذات امكانيات فنية ومهارية عالية، مشددة على أن منتخب اليونان يعتمد على الاداء الدفاعي واللعب بشكل جماعي مميز.

كما أكدت صحيفة "الوطن" القطرية أن طموحات منتخب مصر في البطولة مرتفعة بعدما حصل على المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين 2026.

وأشارت الى أن الفراعنة يسعون لاستثمار خبراتهم القارية.

وتابعت أن منتخب اليونان يسجل ظهوره الأول في تاريخ كأس العالم تحت 17 عامًا، بقيادة مدربه فاسيليوس الذي أعلن طموحات فريقه في المنافسة على اللقب.