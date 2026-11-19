أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تبدأ أي حرب في أوكرانيا لكنها تسعى لإنهاءها ، مشيرا إلى أن نظام كييف هو الذي بدأ الحرب في جنوب شرق أوكرانيا.

وبيًن بوتين في تصريحات له قائلا : روسيا حاولت تسوية الصراع في أوكرانيا سلميًا لمدة 8 سنوات. ولكن ليس لدى كييف أي حافز للموافقة على وقف الأعمال العدائية والقبول بشروط السلام لأنها ستخسر التمويل.

وقال أيضا : روسيا لم تحدد بعد مطالبها المتعلقة بالأمن الأوروبي بشكل كامل. وروسيا مستعدة لمناقشة التسوية في أوكرانيا عبر القنوات العملية.

وأشار بوتين إلى أن موسكو باتت تسمع دعوات من مختلف الأطراف لوقف الضربات والتوصل إلى اتفاق، سواء بشأن وقف إطلاق النار في البحر أو الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.

وأوضح أنه ناقش هذه المسألة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، وطلب منهم مواصلة التفكير فيها وإعادة بحثها، على أمل إمكانية التوصل إلى تفاهمات.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تقرّ بحق أوكرانيا في الأمن ولكن ليس على حساب أمنها ، مؤكدا أن روسيا مهتمة بإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تسعى إلى خوض حرب مع أوروبا، واصفًا الحديث عن هجمات روسية محتملة على الدول الأوروبية بأنه "هراء".

وقال بوتين: "لأمريكيون يدعوننا باستمرار إلى إصلاح علاقاتنا مع أوروبا، لكننا لم نكن نحن من أفسد هذه العلاقات"، مشددًا على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ"الإسهال السياسي".

وأشار إلى ضرورة إقامة حوار مع الدول الأوروبية قبل التواصل معها في المحافل الدولية، محذرًا من تحول المنظمات الاقتصادية إلى ساحات للمساومات السياسية بدلًا من التوصل إلى اتفاقات وقرارات.

وبشأن احتمال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، أعرب بوتين عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة، موضحًا أنه لم يتخذ قرارًا بعد، وأن عليه مراعاة الأوضاع الداخلية في روسيا قبل اتخاذه.