قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن مشاركة الشركة في مشروع «نيفيرا» تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمشروعات التنموية الكبرى، مشيراً إلى أن المشروع يجمع بين السياحة والترفيه والأعمال والتكنولوجيا، ويستهدف تقديم نموذج متطور للمدن الذكية وفقاً للمعايير العالمية، وأن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في نجاح المشروعات الحديثة، خاصة التي تستهدف استقطاب المستثمرين والزوار، لافتاً إلى أن المصرية للاتصالات ستتولى تنفيذ بنية رقمية متكاملة تتيح تقديم خدمات ذكية تدعم مختلف الأنشطة داخل المشروع.

وأشار رئيس المصرية للاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ شبكة متطورة من الألياف الضوئية تغطي كامل مساحة مشروع نيفيرا، التي تبلغ نحو 36 مليون متر مربع، بما يوفر خدمات اتصالات عالية الكفاءة ويربط مختلف مكونات المدينة بالشبكة الرئيسية للشركة، وأن هذه الشبكة ستتيح ربط المشروع بشبكات الكابلات البحرية الدولية الممتدة إلى أوروبا وأمريكا، وهو ما يعزز قدرات الاتصال ونقل البيانات، ويدعم توفير خدمات رقمية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين والشركات والزوار، فضلاً عن تعزيز ارتباط المشروع بالبنية التكنولوجية العالمية.

وأوضح أن خطة المشاركة لا تقتصر على تنفيذ شبكات الاتصالات فقط، وإنما تمتد إلى ربط مشروع نيفيرا بمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية التابعة للمصرية للاتصالات، بما يسمح بتوفير مجموعة متنوعة من التطبيقات والحلول الرقمية التي تساعد على إدارة المدينة وتشغيل مرافقها بكفاءة، وأن هذه الإمكانات التكنولوجية ستسهم في بناء منظومة خدمات ذكية متكاملة، تتيح إدارة الأنشطة المختلفة بصورة أكثر تطوراً، وتدعم توجه الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية داخل المشروعات القومية والاستثمارية.

ولفت إلى أن الشركة ستعمل بالتعاون مع المستثمرين المشاركين في المشروع منذ المراحل الأولى للتصميم، بهدف تحديد الحلول التكنولوجية المناسبة لطبيعة كل نشاط، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الرقمية التي يجري تنفيذها داخل نيفيرا، وأن الخدمات المقترحة تشمل إتاحة تسجيل وصول نزلاء الفنادق من خلال الهواتف المحمولة، إلى جانب إمكانية طلب الخدمات المختلفة داخل الغرف باستخدام التطبيقات الذكية، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وراحة للزوار، ويرفع كفاءة الخدمات الفندقية.

واختتم بالتأكيد على أن التطبيقات الذكية ستمنح المستثمرين ومقدمي الخدمات داخل المشروع أدوات متطورة لتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الاستثمارية، إلى جانب تسهيل الحياة اليومية للسكان والزوار من خلال خدمات رقمية مترابطة وسهلة الاستخدام، وأن مشاركة المصرية للاتصالات تستهدف دعم تحول مشروع نيفيرا إلى مدينة ذكية بمعايير عالمية، اعتماداً على بنية تحتية رقمية متطورة وحلول تكنولوجية متكاملة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين والزوار ويدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.