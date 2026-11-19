أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في مواصلة الاجتماعات الثلاثية مع الرئيسين الصيني والأمريكي شي وترامب.



وقال بوتين في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية : الاجتماع مع شي جين بينغ وترامب فصل بارز في تاريخ الدبلوماسية. حيث تمت مناقشة إمكانية إصلاح الأمم المتحدة في القمة الثلاثية.



وأضاف بوتين: بحثنا مع ترامب وشي جين بينغ منع انتشار الأسلحة النووية. ونريد التوصل إلى اتفاقات ونعول على الحرص المشترك لحل الصراعات.



وتابع بوتين: على تواصل مع الرئيس ترامب وهناك قيم حضارية مشتركة وتوافق على بعض المواقف. نتشارك في القيم وتحدثنا عن معنى الديمقراطية.



وزاد بوتين: مفهوم الليبرالية واحتكار السلطة عبارة عن ديكتاتورية من قبل بعض الدول وهذا أمر معقد يجب علينا إدراك أهمية التوصل إلى اتفاق.



وإختتم الرئيس الروسي قائلا : أجواء القمة كانت إيجابية.