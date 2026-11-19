أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، بدء تصوير مسلسل “فرق شاسع”، والمقرر أن تخوض من خلاله مي عز الدين الماراثون الرمضاني.

المسلسل من تأليف وسام صبري، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ومن بطولة ميشيل ميلاد، خالد كمال ، أحمد خالد صالح.

العمل من المقرر عرضه علي قنوات mbc خلال شهر رمضان وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "قلبي ومفتاحه" ورينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وضم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.