تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في أعمال الورشة الإقليمية العربية بعنوان «بناء مشروعات صغيرة ومتوسطة مرنة ومدركة للمخاطر في المنطقة العربية»، والتي تُعقد يومي 18 و19 نوفمبر 2026 بمدينة بغداد، على هامش أعمال القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض أدوات تقييم المرونة وتخطيط استمرارية الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الإقليمية، ومناقشة سبل إدماج اعتبارات المرونة في سياسات التنمية وآليات التمويل، واستكشاف فرص التعاون بين الحكومات وغرف التجارة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

وتؤدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دورًا في دعم التنسيق والتعاون بين الجهات العربية المعنية، وتعزيز إدماج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية، حيث تأتي مشاركتها في الورشة في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز مراعاة المخاطر في السياسات والمبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الأمانة العامة، في كلمتها خلال الورشة، أهمية دعم هذه المشروعات وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث والمناخ والصدمات الأخرى، مشددة على أن تبني نهج يراعي المخاطر يسهم في الحد من آثار الأزمات، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز استمرارية الأعمال وسلاسل التوريد، بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وتتناول أعمال الورشة مفاهيم مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، واتجاهات مخاطر الكوارث والمناخ والتحديات المرتبطة بها، كما تستعرض الإطار الاستراتيجي لمرونة المشروعات للفترة 2026-2030.

وتشمل المناقشات التجارب الإقليمية وأدوات تقييم المرونة وسبل تمويلها، بمشاركة البنوك وشركاء التنمية.

وتسهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال الورشة من خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية، وتقديم جلسة متخصصة حول مخاطر الكوارث والمناخ التي تؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الحوار الإقليمي وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.