تتجه أزمة “الدهابة”بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر إلى مرحلة جديدة من الحوار بين أبناء المناطق المعنية والجهات الحكومية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاعهم، وقد برزت عدة ملفات رئيسية خلال مؤتمر القبائل والعائلات المصرية مع العاملين في مجال البحث والتنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان، التي نقلت فاعلياته قناة أكسترا نيوز، سوف نستعرضها فى التقرير التالى.

مصطفى بكري: حل معظم مشكلات الدهابة خلال 45 يومًا

مصطفى بكري: حل معظم مشكلات الدهابة خلال 45 يومًا

وفي أبرز التصريحات التي شهدها المؤتمر، كشف النائب مصطفى بكري عن توقعات بحل نسبة كبيرة من مشكلات العاملين في مجال التنقيب عن الذهب خلال 15 يومًا، معربًا عن أمله في الوصول إلى «صفر مشكلات» خلال شهر ونصف، سيتم حل مشاكل “الدهابة” بالكامل، بالتعاون بين الأهالي وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.

وأوضح “بكري” خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، أن توجيهات رئاسية صدرت للتحرّك من أجل حل مشكلات أبناء أسوان والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية يتمثل في التواصل مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ونقلها إلى الجهات المختصة، وليس فرض حلول أو أجندات مسبقة عليهم.

واستعرض النائب عددًا من المشكلات التي واجهت العاملين خلال الفترة الماضية، من بينها محدودية المناطق المتاحة للتنقيب، وتعقيد إجراءات استخراج التراخيص التي قد تستغرق سنوات، فضلًا عن غياب الاستقرار في بعض مناطق العمل، والتحفظ على معدات وجرارات، وما ترتب على ذلك من أضرار للعاملين.

وشدّد «بكري» على أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الحل الأمني، وإنما يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنظيم النشاط وتيسير الإجراءات وضمان سلامة العاملين، مؤكدًا أن الهدف ليس قطع أرزاق أبناء المنطقة، وإنما تنظيم عملهم وحماية حقوقهم.

من سيسلم الذهب سيحصل على أمواله في الحال

بكرى: من سيسلم الذهب سيحصل على أمواله في الحال

ومن بين الملفات التي طرحها بكري، آلية تسليم إنتاج الذهب والحصول على المستحقات، إذ أكد أن من سيسلم الذهب سيحصل على أمواله في الحال، وسيحصل على ورقة تثبت ذلك.

كما تطرق إلى أوضاع المقبوض عليهم على خلفية مخالفات مرتبطة بالتنقيب، مطالبًا بمراجعة الحالات من خلال الجهات القضائية المختصة، والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، مع التفرقة بين الحالات وفقًا لطبيعة الاتهامات المنسوبة إلى كل شخص.

وطرح بكري مجموعة من المطالب للنقاش مع الجهات المعنية، شملت تحقيق المساواة أمام القانون وتيسير إجراءات التقنين، وإشراك الرموز المجتمعية في المشاورات، وتوفير ضمانات سلامة العمال وحماية البيئة، إلى جانب حماية حقوق الشركات المرخص لها، وتسهيل انتقال العاملين إلى مناطق التنقيب والحفاظ على معداتهم.

كما دعا إلى تشكيل لجان متابعة تضم ممثلين عن الجهات المعنية والشركات والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتعامل مع المشكلات التي تظهر خلال عملية التقنين.

تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يحمي من النزاعات

اللواء أحمد صقر: تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يحمي من النزاعات

من جانبه، أكد اللواء أحمد صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب من خلال التصاريح والتراخيص والإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، من شأنه الحد من النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين العاملين في مناطق التنقيب.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الرؤية واستيعاب المشكلات القائمة، ووضع آليات واضحة لتنظيم العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن العمل بصورة غير منظمة قد يعرض الشباب لمخاطر متعددة، في ظل انتشار السلاح أو اللجوء إلى طرق غير قانونية.

وأضاف أن تقنين الأوضاع يضمن حصول كل عامل على حقه دون تعدٍ من الآخرين، كما يتيح تسليم إنتاج الذهب إلى الجهات المختصة والحصول على المستحقات بصورة رسمية، بما يوفر مستندات تثبت مصدر الأموال عند التعامل مع البنوك.

وأكد صقر أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية لا يمارس نشاط التنقيب عن الذهب ولا يتدخل في إدارته، وإنما يقوم بدور حلقة الوصل بين الدولة وأبناء المحافظات، لنقل مطالبهم والاستماع إلى استفساراتهم، موضحًا أن اللقاءات التي يعقدها الاتحاد تستهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة للرد على تساؤلات العاملين.

المبادرة تستهدف أبناء أسوان والبحر الأحمر

بدوره، أكد النائب فايز أبو حرب، أمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، قال النائب فايز أبو حرب، أمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تستهدف بالأساس مصلحة أبناء أسوان والبحر الأحمر، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بهذا النشاط والأدرى بطبيعة مناطق التنقيب.

وأضاف خلال خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، أن الاتحاد لا يعمل في مجال التنقيب عن الذهب ولا يستهدف الدخول فيه، نظرًا لوجوده في محافظات بعيدة عن مناطق النشاط، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد يتمثل في دعم المبادرة والاستماع إلى مطالب العاملين ونقلها إلى الجهات المعنية.

ولفت إلى أن اللقاءات التي عُقدت مع الشباب شهدت حوارًا مباشرًا بينهم وبين ممثلي الأجهزة المختصة، مع الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بشفافية، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يحقق مصلحة مشتركة للعاملين والدولة؛ إذ يتيح للأهالي الحصول على مستحقاتهم بصورة رسمية وإيداع أموالهم في البنوك واستثمارها في مشروعات تضمن مستقبلهم.

ودعا العاملين إلى التمسك بالمبادرة والتعاون لإنجاحها، بما يضمن ممارسة النشاط في إطار قانوني وآمن، ويحافظ على مكتسباتهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في ظل التحديات والمخاطر المرتبطة بالحدود.