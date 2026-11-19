أكدت الجريدة الرسمية ، أنه بشأن إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة ، بأنه قد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم ١٥٤٨ لسنة ۲۰٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (22) الصادر بتاريخ 29/5/2025 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى (١٢٢۰۲۳٦) رقم ٣٧٤ تربية وتعليم، وطبقًا للمادة السابعة للقانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱٥ والقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١1٨، فقد ​​​​​​​​​​​​أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالناحية المذكورة فى المدة 22/11/2026 إلى 21/12/2026 وذلك فى الأماكن التالية:

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1- الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (شارع عكاشة بالدقى – الجيزة).

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۲- مديريه المساحة بالدقهلية .

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3 - الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ميت غمر .

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4 - مركز شرطة ميت غمر .

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وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على بيانات تتعلق بهم ولذوى الشأن من أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقا للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون ١ لسنة ۲۰۱٥ وكذلك فان لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الخرائط والكشوف الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار والمنشأة طبقا للمادة التاسعة من القانون ، مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بالكشوف تعتبر نهائية إذا لم يقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق .

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