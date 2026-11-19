كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تصريحات لبويان كركيتش، منسق كرة القدم في برشلونة، حول إمكانات حمزة عبد الكريم.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«بويان كركيتش منسق كرة القدم في برشلونة: حمزة عبد الكريم يملك حسًا تهديفيًا كبيرًا وسيكون من بين أفضل مهاجمي العالم».



حيث أشاد بويان كركيتش، منسق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالإمكانيات الفنية والتهديفية التي يمتلكها المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا في عالم كرة القدم، وأن يصبح أحد أفضل المهاجمين على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة

كما يحظى حمزة بتقدير الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، بفضل قدراته الهجومية والتزامه وانضباطه، إلى جانب مرونته في التنقل بين تدريبات الفريق الأول والمشاركة مع برشلونة أتلتيك وفرق الشباب.

وكان برشلونة قد ضم حمزة عبد الكريم بشكل نهائي في صيف 2026، بعد تألقه خلال فترة إعارته قادمًا من الأهلي، ليصبح أحد أبرز المواهب المصرية الواعدة في الملاعب الأوروبية