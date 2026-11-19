يعتقد البعض أن الأطعمة الغنية بالألياف تقتصر على التمر، ولكن الحقيقة أن هناك خيارات غذائية أخرى تحتوي على كميات أكبر من الألياف الغذائية، وتساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول.

وقد كشف موقع “هيلثي” عن هذه الأطعمة.



أطعمة غنية بالألياف

اللوز: يحتوي على كمية جيدة من الألياف إلى جانب الدهون الصحية والبروتين، ويساعد تناوله باعتدال على دعم صحة القلب وتحسين الشعور بالشبع.

الشوفان: يحتوي على ألياف البيتا جلوكان التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول بعد تناوله.

التين المجفف: ما لا يعرفه الكثير أنه يتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إلى جانب توفير معادن مهمة للجسم.

بذور الشيا: تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، وتساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع، كما توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

بذور الكتان: تتميز بغناها بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين الهضم ودعم صحة القلب والمساهمة في تنظيم مستويات الكوليسترول بالدم.



العدس: يعد من المصادر الممتازة للألياف والبروتين النباتي، ويساعد تناوله على تحسين صحة الجهاز الهضمي وإطالة الشعور بالشبع ودعم استقرار مستويات السكر بالدم.



فوائد الألياف الغذائية للجسم

تحسين الهضم: تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك ومشكلات الجهاز الهضمي.

الحفاظ على صحة القلب: تساهم الألياف القابلة للذوبان في خفض الكوليسترول الضار، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تنظيم مستوى سكر الدم: تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وتقليل ارتفاع مستوياته بعد تناول الطعام، خاصة لدى مرضى السكري.

المساعدة على إنقاص الوزن: تعزز الألياف الشعور بالشبع لفترات أطول، وتقلل الرغبة في تناول الطعام، ما يساعد على التحكم في السعرات الحرارية.

دعم صحة الأمعاء: تغذي بعض أنواع الألياف البكتيريا النافعة في الأمعاء.