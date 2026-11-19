حذّر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من خطورة كبت المشاعر لدى الرجال، مؤكدًا أن الرجولة لا تعني إخفاء المشاعر أو الامتناع عن التعبير عنها، وأن البكاء وسيلة إنسانية للتفريغ الانفعالي وليس دليلًا على الضعف.

وأوضح "هندي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن قمع المشاعر قد يؤدي إلى تداعيات نفسية وجسدية، مشيرًا إلى أن الاكتئاب لدى الرجال قد يظهر في صورة عصبية مفرطة أو سلوكيات عدوانية، وهو ما يُعرف بالاكتئاب المقنع.

وشدّد على ضرورة اهتمام الآباء بالحضور العاطفي في حياة أبنائهم، وعدم اقتصار دورهم على توفير الاحتياجات المادية، مؤكدًا أهمية المشاركة في الأنشطة والهوايات وتناول الوجبات العائلية لتعزيز الترابط الأسري.

كما حذر من استغلال القيم والعلاقات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الشهرة، داعيًا الشباب إلى البحث عن قدوات حقيقية والابتعاد عن المقارنات بين الرجل والمرأة، وتعزيز ثقافة التكامل والتفاهم لبناء أسرة مستقرة.