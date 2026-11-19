استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع تصاعد التوقعات بوجود فائض في المعروض وارتفاع أسعار الفائدة، ما أضعف معنويات السوق وطغى على الدعم الناتج عن الهجمات التي استهدفت حركة الشحن في مضيق هرمز، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.18%، إلى 92.12 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.11%، إلى 83.17 دولار.

وكان برنت قد انخفض 1.3% في الجلسة السابقة، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 3.2% إلى أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس، مع تزايد التوقعات بفائض في المعروض بعدما عادت شحنات الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.

كما تعرضت الأسعار لضغوط من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة زيادة الطلب على النفط.

ومن شأن ارتفاع الفائدة أيضًا دعم الدولار، ما يجعل الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

وعزز محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الماضي الذي صدر امس الأربعاء، توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر المقبل بهدف السيطرة على التضخم.

وزادت الضغوط على السوق بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، واعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 417.8 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 58 ألف برميل فقط.

ورغم ذلك، لا تزال المخاطر قائمة أمام إمدادات النفط من الشرق الأوسط في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصرحت البحرية الإيرانية بأن 3 ناقلات نفط تبحر شرق مضيق هرمز تعرضت للتعطيل بسبب ألغام، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية امس الأربعاء.

وتترقب الأسواق القمة الثلاثية التي تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، بحثًا عن مؤشرات بشأن فرص التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية الأوكرانية، وهما صراعان تسببا في اضطرابات واسعة في أسواق النفط العالمية.