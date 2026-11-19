يعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للجسم، ويتميز بلونه الأحمر وطعمه الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات التي تجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.

ولا تقتصر أهمية الرمان على مذاقه المميز، إذ تشير المعلومات الغذائية والأبحاث المتاحة إلى مجموعة من الفوائد المحتملة التي قد يحصل عليها الجسم عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

1- يحصل الجسم على مضادات الأكسدة

يحتوي الرمان على مركبات البوليفينول، ومنها الأنثوسيانين والبيونيكالاجين، وهي مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة، تساعد على مواجهة تأثير الجذور الحرة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يوفر الرمان الألياف الغذائية التي تساعد على دعم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، خاصة عند تناول حبوب الرمان الكاملة بدلا من الاكتفاء بالعصير.

3- دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لكن الأدلة لا تزال محدودة، ولا يمكن اعتباره بديلا لأدوية الضغط أو العلاج الطبي.

4- المساعدة في تقليل الالتهابات

تحتوي حبوب الرمان على مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد أظهرت بعض الأبحاث تأثيرات إيجابية على مؤشرات الالتهاب، لكن ذلك لا يعني أن الرمان يعالج الأمراض الالتهابية.

5- دعم صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما يوفر فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الكولاجين المهم لصحة الجلد.

6- توفير عناصر غذائية مهمة

يحتوي الرمان على البوتاسيوم والفولات وفيتامين ك، إلى جانب الألياف، وهي عناصر تساهم في أداء وظائف الجسم المختلفة.

أفضل طريقة لتناول الرمان..

يفضل تناول حبوب الرمان الطازجة للاستفادة من الألياف الموجودة فيها، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو سلطات الفاكهة أو السلطات الخضراء، كما يمكن تناولها بمفردها كوجبة خفيفة.

ومن الأفضل عدم الإفراط في تناول العصير المحلى بالسكر، مع الانتباه إلى أن الرمان قد يتداخل مع بعض الأدوية، لذلك ينبغي استشارة الطبيب عند تناوله بكميات كبيرة أو بانتظام مع أدوية معينة.

المصدر بولد سكاى