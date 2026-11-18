أثبتت عقود من الأبحاث حول العالم، وجود صلة بين تلوث الهواء والسرطان: رئتاك شديدتا الحساسية، مع كل نفس، يدخل الهواء إلى أعماق الحويصلات الهوائية الدقيقة حيث يدخل الأكسجين إلى مجرى الدم، عندما يحتوي هذا الهواء على جزيئات ومواد كيميائية ضارة، فإنها تستقر في أنسجة الرئة، وتتراكم على مدى شهور وسنوات.

هل يُسبب تلوث الهواء السرطان؟

نعم، صنّفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تلوث الهواء الخارجي رسميًا ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، وهذا يضعه في نفس فئة دخان التبغ.

يُمثل تلوث الهواء والسرطان أزمة صحية عامة متفاقمة.

التلوث يسبب السرطان من خلال التعرض التراكمي، ليس الأمر مجرد يوم واحد سيئ من استنشاق الهواء الملوث، بل هو التعرض يوماً بعد يوم، عاماً بعد عام، مما يُلحق الضرر بالخلايا ويزيد من عوامل خطر الإصابة بالسرطان

كيف يمكن لتلوث الهواء أن يسبب السرطان؟

إن فهم كيفية تسبب تلوث الهواء في السرطان يساعدك على إدراك مدى خطورة هذا الخطر، فعند استنشاق الهواء الملوث، تبدأ عمليات ضار، تحمل الجسيمات الدقيقة مواد كيميائية مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمعادن الثقيلة، والتي تلتصق بالخلايا المبطنة للممرات الهوائية والرئتين، ومع مرور الوقت، تُلحق هذه المواد الضرر بالحمض النووي (DNA)، وعندما يتراكم الضرر بشكل كافٍ، قد تنمو الخلايا بشكل خارج عن السيطرة.

يتعرف جهاز المناعة على الملوثات كتهديدات ويرسل خلايا التهابية، ولكن عندما يستمر التعرض للتلوث دون انقطاع، يصبح الالتهاب مزمنًا، هذه الحالة المستمرة تخلق بيئة مناسبة لنمو الخلايا السرطانية بسهولة أكبر، كما أن التعرض المزمن للتلوث يُضعف المراقبة المناعية.

ففي الوضع الطبيعي، يتعرف جهاز المناعة على الخلايا غير الطبيعية ويدمرها قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية، لكن التلوث يُضعف هذه الحماية

وبحسب مجلة لانسيت للصحة الكوكبية، تؤثر هذه الآليات بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من نقاط ضعف موجودة مسبقًا، هل يمكن أن يؤدي الربو إلى سرطان الرئة ؟ ليس بشكل مباشر، ولكن حالات التهاب الرئة المزمنة المصحوبة بالتلوث تزيد من خطر الإصابة