ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن تأخر تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية بشبرا، رغم تخصيص 20 مليون جنيه للمشروع من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، منذ عام 2022، في ظل عدم الانتهاء سوى من تنفيذ 3 طوابق فقط من إجمالي 10 طوابق، رغم مرور نحو أربع سنوات على بدء إجراءات التنفيذ.

محمد عبد الرحمن راضي: تنفيذ 3 طوابق فقط من أصل 10 رغم مرور نحو 4 سنوات

وكشف النائب محمد عبد الرحمن راضي أن المشروع لم يشهد حتى الآن سوى الانتهاء من تنفيذ 3 طوابق فقط من إجمالي 10 طوابق، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب تعثر المشروع، ومدى متابعة هيئة الأبنية التعليمية لالتزامات الشركة المنفذة.

انتهاء عقود مقار إدارتي روض الفرج والساحل في يناير 2027 يثير مخاوف بشأن مستقبل عملهما

وأكد النائب أن خطورة تأخر المشروع تتضاعف مع اقتراب انتهاء العلاقة الإيجارية للمقار الحالية لإدارتي روض الفرج والساحل التعليمية في يناير 2027، بما يضع مستقبل عمل الإدارتين أمام تحدٍ حقيقي، خاصة في ظل توجيهات وزير التربية والتعليم بعدم تسكين الإدارات التعليمية داخل المدارس عند نقلها، وضرورة إخلاء المقار وتسليمها لأصحابها.

النائب محمد عبد الرحمن راضي يتساءل عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشركة المنفذة

وخلال المناقشة، طرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن أسباب عدم اتخاذ هيئة الأبنية التعليمية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تقاعس الشركة المنفذة عن استكمال المشروع طوال السنوات الماضية، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما في ذلك توجيه الإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة، متسائلًا عن أسباب عدم تفعيل هذه الإجراءات حتى الآن.

كما تساءل عن مصير إدارتي روض الفرج والساحل التعليمية مع انتهاء العلاقة الإيجارية لمقارهما الحالية في يناير 2027، ومكان نقل الإدارتين في ظل عدم السماح بتسكين الإدارات التعليمية داخل المدارس، وضرورة إعادة المقار المستأجرة إلى أصحابها.

راضي يثير تساؤلات بشأن غياب رئيس هيئة الأبنية التعليمية عن اجتماعات لجنة التعليم بالنواب

وأثار النائب تساؤلًا بشأن غياب رئيس هيئة الأبنية التعليمية عن اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نادر الخبير وأحمد جبيلي ومجاهد نصار وأبانوب عزت، بشأن مشكلات تتعلق بأداء الهيئة.

وتساءل عن أسباب عدم حضور رئيس الهيئة لمناقشة هذه الملفات والرد على تساؤلات النواب، موضحًا أن حضوره اجتماعات اللجنة اقتصر، بحسب ما ذكر، على اجتماع مناقشة موازنة الهيئة فقط.

لجنة التعليم بالنواب توصي بحضور رئيس هيئة الأبنية التعليمية وسرعة إنجاز مجمع الإدارات التعليمية بشبرا

وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع بحضور رئيس هيئة الأبنية التعليمية، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع الإدارات التعليمية بشبرا، وموافاة اللجنة برد كتابي يوضح أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المنفذة، رغم التأخر الكبير في تنفيذ المشروع.

محمد عبد الرحمن راضي يشدد على سرعة إنجاز المشروع حفاظًا على المال العام وتجنبًا لأزمة مقار الإدارات التعليمية

وشدد النائب محمد عبد الرحمن راضي على أهمية سرعة التحرك لإنهاء المشروع، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للمواطنين، وتجنبًا لحدوث أزمة في مقار إدارتي روض الفرج والساحل مع حلول يناير 2027.