رئيس تعليم النواب: تعاون مشترك مع وزير التعليم العالي لتطوير منظومة الوافدين والارتقاء بجودة التعليم الجامعي

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، عن توجه اللجنة للعمل بالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتحسين آليات القبول بالجامعات، وفتح ملفات جديدة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الجامعي.

وأكد الشيحي أن تطوير منظومة استقبال الطلاب الوافدين لم يعد مجرد ملف تعليمي، بل يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الناعمة المصرية، فضلًا عن دوره في تحسين التصنيف الدولي للجامعات وزيادة قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

الطلاب الوافدون.. قوة اقتصادية وامتداد للقوة الناعمة المصرية

وأشاد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، وما تضمنته من إشارات إلى أهمية الطلاب الوافدين ومساهمتهم في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعزيز الحضور المصري وتأثيره الثقافي والتعليمي على المستوى الدولي.

وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى يعكس حجم الفرص التي يمكن أن يحققها هذا الملف، ويؤكد ضرورة وضع خطط أكثر تطورًا لاستقطاب الطلاب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تعليمية وخدمية جاذبة لهم داخل الجامعات المصرية.

تنسيق برلماني مع وزير التعليم العالي لحل أزمات الجامعات

وجاءت تصريحات الشيحي في ختام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المشكلات المتعلقة بالتنسيق الجامعي.

ووجه رئيس اللجنة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بملف التعليم وتطويره، كما أشاد بوزير التعليم العالي لتقبله الملاحظات والانتقادات التي طرحها النواب خلال الاجتماع، وسعة صدره في مناقشة مختلف القضايا، مثمنًا رؤيته لتطوير المنظومة والجهود التي تبذلها قيادات الوزارة وممثلو المجالس ورؤساء القطاعات.

ووصف الشيحي قيادات الوزارة وفريق العمل بها بأنهم كتيبة عمل متميزة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول واقعية للمشكلات التي تواجه التعليم الجامعي.

تحسين القبول ورفع جودة التعليم الجامعي

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على عدد من الملفات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وفي مقدمتها تطوير منظومة الطلاب الوافدين، ومراجعة أساليب وآليات قبول الطلاب بالجامعات، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والعدالة ويلبي احتياجات المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف أيضًا دعم جهود الوزارة في معالجة التحديات القائمة، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على جذب الطلاب والباحثين من الخارج.

شراكة بين البرلمان والوزارة لتطوير منظومة التعليم

وأكد الشيحي أهمية تأسيس منظومة عمل مشتركة بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التعليم العالي، تقوم على التنسيق المستمر وتبادل الرؤى ومتابعة ملفات التطوير، بما يضمن التعامل مع التحديات بصورة متكاملة.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة لدعم خطط تطوير التعليم الجامعي، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.