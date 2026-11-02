قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس تعليم النواب: تعاون مشترك مع وزير التعليم العالي لتطوير منظومة الوافدين والارتقاء بجودة التعليم الجامعي

الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي
حسن رضوان

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن توجه اللجنة للعمل بالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتحسين آليات القبول بالجامعات، وفتح ملفات جديدة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الجامعي.

وأكد الشيحي أن تطوير منظومة استقبال الطلاب الوافدين لم يعد مجرد ملف تعليمي، بل يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الناعمة المصرية، فضلًا عن دوره في تحسين التصنيف الدولي للجامعات وزيادة قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

الطلاب الوافدون.. قوة اقتصادية وامتداد للقوة الناعمة المصرية

وأشاد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، وما تضمنته من إشارات إلى أهمية الطلاب الوافدين ومساهمتهم في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعزيز الحضور المصري وتأثيره الثقافي والتعليمي على المستوى الدولي.

وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى يعكس حجم الفرص التي يمكن أن يحققها هذا الملف، ويؤكد ضرورة وضع خطط أكثر تطورًا لاستقطاب الطلاب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تعليمية وخدمية جاذبة لهم داخل الجامعات المصرية.

تنسيق برلماني مع وزير التعليم العالي لحل أزمات الجامعات

وجاءت تصريحات الشيحي في ختام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المشكلات المتعلقة بالتنسيق الجامعي.

ووجه رئيس اللجنة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بملف التعليم وتطويره، كما أشاد بوزير التعليم العالي لتقبله الملاحظات والانتقادات التي طرحها النواب خلال الاجتماع، وسعة صدره في مناقشة مختلف القضايا، مثمنًا رؤيته لتطوير المنظومة والجهود التي تبذلها قيادات الوزارة وممثلو المجالس ورؤساء القطاعات.

ووصف الشيحي قيادات الوزارة وفريق العمل بها بأنهم كتيبة عمل متميزة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول واقعية للمشكلات التي تواجه التعليم الجامعي.

تحسين القبول ورفع جودة التعليم الجامعي

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على عدد من الملفات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وفي مقدمتها تطوير منظومة الطلاب الوافدين، ومراجعة أساليب وآليات قبول الطلاب بالجامعات، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والعدالة ويلبي احتياجات المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف أيضًا دعم جهود الوزارة في معالجة التحديات القائمة، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على جذب الطلاب والباحثين من الخارج.

شراكة بين البرلمان والوزارة لتطوير منظومة التعليم

وأكد الشيحي أهمية تأسيس منظومة عمل مشتركة بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التعليم العالي، تقوم على التنسيق المستمر وتبادل الرؤى ومتابعة ملفات التطوير، بما يضمن التعامل مع التحديات بصورة متكاملة.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة لدعم خطط تطوير التعليم الجامعي، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور أشرف الشيحي بمجلس النواب القوة الناعمة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إلغاء قيود الاستحقاق وزيادة المزايا.. ماذا يتغير في قانون صندوق الشهداء؟

شاكر محظور

بعد بلاغات شاكر محظور.. السجن 7 سنوات وغرامات بالملايين في عقوبة غسل الأموال

مجلس النواب

«رعاية أسر الشهداء حق مش منحة».. مطالب برلمانية بتوسيع المزايا وإلغاء القيود الزمنية عن مصابي العمليات الإرهابية

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد