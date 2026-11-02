إنذار أمني في إسرائيل.. غموض يحيط بحماية آيزنكوت بعد اختراق مسكنه

أفادت القناة 12 العبرية بأن امرأة مجهولة الهوية دخلت اليوم المبنى الذي يقيم فيه غادي آيزنكوت، رئيس حزب "ياشار" الإسرائيلي، في مدينة هرتسليا، وقضت عدة دقائق وهي تحاول العثور على شقته.

لم يكن آيزنكوت موجوداً في ذلك الوقت، لكن زوجته "حنا" كانت في المنزل.

وبحسب التقارير، لاحظ الجيران وجود المرأة وأخرجوها من المبنى ولا تزال دوافعها غير واضحة، وتفيد الأنباء بأن الحادث قيد التحقيق.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تنظيم احتجاج خارج منزل الزوجين في هرتسليا، حيث وصف المتظاهرون آيزنكوت بـ"الخائن"، واتهموه بالمسؤولية عن مقتل ابنه، الرقيب أول (احتياط) غال آيزنكوت، الذي قُتل خلال القتال في قطاع غزة في ديسمبر 2023.

كما قام أحد المتظاهرين بتوجيه تهديد لزوجة آيزنكوت.

وقد أثارت هاتان الواقعتان تساؤلات مجدداً حول الترتيبات الأمنية الخاصة بآيزنكوت فهو يحظى حالياً بحماية شركة أمن خاصة تعمل تحت إشراف جهاز الأمن العام "الشاباك"، لكنه لا يخضع لحماية مباشرة من عناصر الجهاز نفسه، نظراً لكونه ليس عضواً في الكنيست حالياً.

وذكرت القناة 12 أن مسؤولين داخل "الشاباك" انتقدوا طريقة تعامل رئيس الجهاز، ديفيد زيني، مع هذا الملف، متهمين إياه باتخاذ قرارات مثيرة للجدل.

وكانت "اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي" -التي تتبع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- قد أوصت في أغسطس الماضي بأن يتولى الجهاز توفير حماية مباشرة لآيزنكوت، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي تعليقها للقناة 12، أوضحت أجهزة "الشاباك" أن موقفها بشأن توفير الحماية لقادة الأحزاب جاء نتيجة لنقاشات مهنية وتقييمات أُجريت بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يحصل آيزنكوت على حماية أمنية رسمية من الدولة فور أدائه اليمين الدستورية كعضو في الكنيست الأسبوع المقبل.