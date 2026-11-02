القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طليقته في القليوبية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه من طليقها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها أثناء رؤيته لأنجالهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه نجار ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ بسبب خلافات بينهما.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.