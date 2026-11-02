وزير الدفاع السعودي: بحثت مع هيجسيث جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر بالمنطقة

أكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الاثنين أنه ‏استعرض في اتصالٍ هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث آفاق التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف وزير الدفاع السعودي أن بحث مع هيجسيت المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة واستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.

يأتي ذلك في ظل ترقب نتائج المباحثات مع إيران، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الاثنين إحراز بعض التقدم بشأن إيران، منتظرا تحديد ما إذا كان بالإمكان تحقيق المزيد.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن لم تحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران، لافتا إلى إجراء محادثات جيدة مع الإيرانيين.

وأشار دي فانس إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو ساعة بشأن هذا الملف، مضيفا أنه لمس اهتمام الإيرانيين الكبير بسيادتهم وإعادة بناء اقتصادهم.