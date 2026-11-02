ترامب: إيران تريد استدراجنا.. ولست مستعجلا في استئناف القتال

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أنه ليس مستعجلا لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال في إيران، مضيفا أن الأمور تسير على مايرام بشأن المفاوضات مع طهران.

وأضاف ترامب قائلا: "نتحدث مع الإيرانيين والأمور تسير على ما يرام لكن المشكلة أنهم يحاولون المماطلة ولا يظهرون درجة الاستعجال التي قد تتوقعونها لكنها تريد التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن المشكلة مع الإيرانيين هي أنهم يحاولون المماطلة واستدراجنا خطوة خطوة.

وفي السياق نفسه، صرح الرئيس ترامب، أن إيران تريد الاتفاق وهذا قد يحدث، و أضاف ترامب خلال مؤتمر ، أن انتخابات التجديد النصفي الحالية هي الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول مطلع على المحادثات، بأن وسطاء قطريين من المقرر وصولهم إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم، لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة.