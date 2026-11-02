التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.

موعد إجازة نصف العام 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما .



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ، مؤكدة انطلاقها من 9 يناير 2027 إلى 14 يناير 2027.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، مؤكدة أنها تبدأ من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم لالفني، أن موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني بدءا من السبت 9 يناير 2027

خريطة العام الدراسي 2027