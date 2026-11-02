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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يؤكد: كل الدعم لجهود نشر الوعي القومي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

السكرتير العام
السكرتير العام

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المهندس محمد ابراهيم نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي للجهاز   ، وذلك على هامش  فعاليات الندوات التوعوية التي ينظمها الجهاز بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري ،في إطار جهود نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وخدمات الاتصالات بين مختلف فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام ، مدير المكتب الفني للمحافظ ،ومسؤول التدريب بالجهاز.

وأكد محافظ المنوفية  على أهمية التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن التوعية بالاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، كما أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم لإنجاح تلك الفعاليات، والتوسع في تنظيم الندوات التوعوية بمختلف المراكز والمدن والجهات التعليمية والخدمية.

وعقب اللقاء شهد السكرتير العام للمحافظة ونائب رئيس الجهاز  فعاليات الندوات التوعوية بمركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات واللغات ،بحضور مديرة المركز  وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية بالمحافظة، وشهدا ندوتين بعنوان (دور الجهاز في سوق الاتصالات ومبادرتى" اطمن ،اطمن على الآخر "،وأساسيات الأمن السيبرانى ) ، والتعريف بأهدافها ودورها في تعزيز وعي المواطنين بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين وتشجيع الاستخدام الواعي للتكنولوجيا ،  كما تضمنت الفعاليات فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الحضور، بما يتيح تعزيز المعرفة بخدمات الاتصالات وآليات التعامل معها.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الجهاز عن تقديره لجهود محافظ المنوفية في دعم الأنشطة التوعوية، مؤكداً حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المحافظة ومؤسساتها المختلفة لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والتعريف بالخدمات الرقمية وسبل الاستفادة منها بصورة آمنة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية السكرتير العام نائب رئيس جهاز الاتصالات

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