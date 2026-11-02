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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد طول انتظار.. محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال مبني صيدناوي بتلا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 وقــع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، محمد هيثم حسن العضو المنتدب التنفيذي لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات وبحضور محمد موسي نائب المحافظ ، بروتوكول تعاون مشترك لاستغلال مبني شركة صيدناوي بمدينة تـلا وإقامة مشروع إستثماري جديد " تجاري ، إداري ، سكني " بذات الموقع وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة والرسومات الهندسية ودراسات الجدوى ، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والتوسع في إقامة مشروعات استثمارية تجارية وصناعية تسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتوفر فرص عمل حقيقية وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة .

وتضمن البرتوكول قيام الشركة بالإخلاء المبكر للعقار المؤجر بمدينة تلا بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 ، علي أن تتولي الشركة إزالة العقار وفقاً لما تسمح به التراخيص والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وإنشاء مبني جديد بذات الموقع وفقاً للدراسات الفنية والتصميمات الهندسية المتفق عليها ، علي أن تلتزم المحافظة بتقديم كافة التسهيلات في استخراج التصاريح وتوفير المرافق الاساسية للمشروع .

وأشار محافظ المنوفية، أن هذا البرتوكول يعكس توجه المحافظة نحو توسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات والشركات لتعظيم الاستفادة من الأصول والممتلكات ذات النفع العام، والعمل على تطويرها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يحقق عائداً اقتصادياً يسهم في دعم موارد المحافظة والاستغلال الأمثل للمواقع المتميزة داخل المدن والمراكز

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية تلا صيدناوي

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