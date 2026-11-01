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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يزور دار الطفل اليتيم ويأمر بصرف 100 ألف جنيه وكراتين مواد غذائية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 زار اليوم اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية دار الطفل اليتيم بهورين بمركز ومدينة بركة السبع لمتابعة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال، والاطمئنان على توافر احتياجاتهم المعيشية والصحية والاجتماعية، حيث تفقد المحافظ أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، واطلع على منظومة العمل ومستوى التجهيزات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة وصحية تضمن تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة ، جاء ذلك بحضور الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة ، الاستاذ صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتفقد المحافظ الصيدلية ووحدة العلاج الطبيعي بالدار، للوقوف على مستوى التجهيزات ومدى توافر الخدمات العلاجية اللازمة للنزلاء، والتأكد من تقديم أوجه الرعاية الصحية المناسبة لهم ، وحرصًا على دعم الدار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، وجه محافظ المنوفية بصرف دعم مالي بقيمة 100 ألف جنيه، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم

وتفقد محافظ المنوفية موقع مستشفى هورين على مساحة 5000 متر ، وذلك تمهيدًا لإقامة وحدة طب أسرة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي الحالي، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة ، وخلال تفقده ، كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بإعداد مقترح بباقي المساحة المخصصة لإقامة مركز طبي متكامل لخدمة الأهالي.

واستجابةً لطلب أحد المواطنين  تفقد محافظ المنوفية وحدتي الإسعاف والعلاج الطبيعي سيرًا على الأقدام، للوقوف على انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة الخدمة والتيسير على المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية زيارة محافظ المنوفية دار ايتام

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