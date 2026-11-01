نائبة: اعتماد الرئيس مخطط متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 يعزز الاستثمار في الإنسان

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة القطاعات والقضايا التي تناولها منتدى مصر 2026، تمثل خطوة مهمة نحو تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية مستدامة، وتعكس اهتمام الدولة بترسيخ نهج المشاركة المجتمعية والاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وقالت الأتربي، في تصريح اليوم، إن توجيه الحكومة بنشر توصيات المنتدى والتوجيهات الصادرة عنه، وربطها بجداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، يضمن متابعة التنفيذ والوقوف على ما تحقق من نتائج، ويعزز الشفافية ويمنح المواطنين فرصة للمشاركة في تقييم أثر هذه التوصيات على حياتهم اليومية.

وأضافت أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالتوسع في برامج إعداد النشء، ورعاية الموهوبين والنابغين وإبراز النماذج المصرية المتميزة، تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تزخر به مصر من طاقات واعدة تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراتها.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن فوز الطفلة المصرية ميار عثمان بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل نموذجًا مشرفًا لقدرات الأطفال المصريين، ودليلًا على أن الاستثمار المبكر في المعرفة وتنمية مهارات القراءة والثقافة يفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقًا واسعة للتميز والمنافسة.

وأوضحت أن قصة ميار تتجاوز حدود الفوز بمسابقة عربية، لتقدم رسالة مهمة بشأن ضرورة توفير بيئة تعليمية وثقافية تشجع الأطفال على القراءة والبحث والإبداع، وتمنح الموهوبين فرصة حقيقية لإظهار قدراتهم، مؤكدة أن إبراز هذه النماذج في المجتمع يسهم في نشر ثقافة النجاح والتميز، ويقدم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة.

ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس بإبراز النماذج المصرية الناجحة في الأماكن العامة، إلى جانب التوسع في برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، من شأنها تعزيز قيمة العلم والمعرفة في المجتمع، وتحفيز الأطفال والشباب على تطوير مهاراتهم والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

كما أكدت أهمية التوجيهات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الصم وضعاف السمع، من خلال تطوير منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل والخدمات المناسبة، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تقوم على إتاحة الفرص أمام جميع المواطنين والاستفادة من قدراتهم دون استثناء.

وشددت الأتربي على أن انتظام انعقاد منتدى مصر سنويًا، ومتابعة توصياته وفق آليات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، يمثلان فرصة لتعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع، وضمان استمرار الاهتمام بالقضايا التي تمس المواطنين، مؤكدة أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة التوجيهات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.