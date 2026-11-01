هيئة مقاومة الجدار: 11 اعتداءً على قاطفي الزيتون وأراضيهم في 5 محافظات

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، 11 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق قاطفي الزيتون وأراضيهم في خمس محافظات بالضفة الغربية، خلال 12 ساعة، تخللها الاعتداء بالضرب، وسرقة ممتلكات ومعدات زراعية، وتخريب أشجار ومركبات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاعتداءات توزعت على محافظات رام الله والبيرة وسلفيت وبيت لحم ونابلس والخليل، وشملت ملاحقة المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وإطلاق المواشي في الحقول الزراعية، إلى جانب احتجاز فلسطينيين والاستيلاء على معدات زراعية وإلحاق أضرار بالأشجار والممتلكات.

وتزامنت الاعتداءات مع قرار سلطات الاحتلال إبعاد 14 متضامنًا أجنبيًا من سبع دول، بعد اعتقالهم خلال مساندتهم المزارعين الفلسطينيين قرب قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تتجاوز استهداف موسم الزيتون إلى محاولة فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وحرمان أصحابها من استغلالها، مشيرة إلى أن التجريف وشق الطرق الاستيطانية وتوسيع البؤر الاستيطانية تتزامن مع الاعتداءات المباشرة على المزارعين وملاحقة المتضامنين الدوليين.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم، ووقف الإجراءات التي تستهدف المتضامنين الدوليين.