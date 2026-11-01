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التعليم: ميار قرأت 70 كتابا وتصدرت 40 مليون طالب من 60 دولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم: ميار قرأت 70 كتابا وتصدرت 40 مليون طالب من 60 دولة

الطالبة ميار
الطالبة ميار
محمد كمال

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حرصا على تكريم الطالبة ميار، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، خلال احتفالية شهدت حضوراً واسعاً لمختلف الأطراف التي أسهمت في وصولها إلى هذا المستوى.

التعليم تحتفي بطالبة مصرية تفوقت على 40 مليون مشارك

وأوضح زلطة، خلال مداخلة بالقناة الأولى المصرية، أن التكريم شمل المشرفين على الطالبة ومدير المدرسة ومديرية التربية والتعليم، إلى جانب 10 طلاب فازوا على مستوى الجمهورية في المرحلة السابقة للمرحلة النهائية من المسابقة، مشيراً إلى حرص الوزير على حضورهم ومشاركة ميار الاحتفاء بهذا الإنجاز.

وأضاف أن ميار تمثل نموذجاً وطنياً مشرفاً لطالبة مصرية تدرس بمدرسة حكومية، هي مدرسة الشهيد حمدي شرابي بمحافظة كفر الشيخ، بعدما تمكنت من قراءة 70 كتاباً والفوز بالمركز الأول على مستوى المسابقة، متفوقة على نحو 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة على مستوى الوطن العربي.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا النموذج يستحق تسليط الضوء عليه، باعتباره دليلاً على ما تمتلكه المدارس المصرية من مواهب وقدرات تستحق الرعاية والإبراز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الأنشطة المرتبطة بالقراءة والكتابة، إلى جانب المسابقات المختلفةP بهدف رعاية مواهب الطلاب وإظهار قدراتهم بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

ميار تحدي القراءة العربي وزارة التعليم الطلاب المتفوقون

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