مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

كشفت بيانات منصة السيارات في فرنسا (PFA) اليوم /الأحد/ مواصلة نمو مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 7% مدفوعة بزخم السيارات الكهربائية.

وأفادت أرقام هذه الهيئة المهنية في القطاع - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - بأنه تم تسجيل نحو 341ر149 سيارة ركاب في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وتمثل السيارات الكهربائية (التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل أو الهيدروجين) 41% من إجمالي السيارات المسجلة، وتصل هذه النسبة إلى 49% عند احتساب السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.

وفي هذا السياق، قالت "ماري-لور نيفو" مسئولة تحليل سوق السيارات في شركة "AAA DATA" إن "شهر أكتوبر 2026 أكد مجددا التحول العميق في مزيج الطاقة المستخدم في قطاع السيارات؛ ففي غضون عام واحد، ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الجديدة الكهربائية من 24% إلى 41%، مما يعكس تسارع وتيرة الانتقال نحو السيارات الكهربائية".

وعلى صعيد الشركات المصنعة، سجلت مجموعة "ستيلانتيس" (التي تضم علامات تجارية مثل سيتروين، وفيات، وبيجو) نموا بنسبة 8ر2%، في حين تراجعت مجموعة "رينو" بنسبة 1ر4%. أما شركة "تسلا" فقد سجلت ارتفاعا قويا بلغت نسبته 3ر35%.

ويأتي هذا النمو في ظل سياق يتسم بتعزيز الدعم؛ إذ يمكن أن تصل قيمة منحة "شهادات توفير الطاقة" (CEE) إلى 5700 يورو للأسر ذات الدخل المحدود، كما تم تمديد برنامج "التأجير الاجتماعي" في 16 يوليو 2026، والذي يوفر 50 ألف سيارة بتكلفة لا تتجاوز 200 يورو شهريا.

واضافت "منصة السيارات الفرنسية" (PFA) أنه "خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ومع تسجيل 293ر384ر1 سيارة، شهد سوق السيارات الخاصة الجديدة في فرنسا ارتفاعا بنسبة 37ر4% وفقا للأرقام الخام".

أما في سوق السيارات المستعملة، فالوضع أقل إشراقا، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 2ر7% في شهر أكتوبر الماضي وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 9ر16%، بينما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 7ر8%.

ويأتي هذا الاتجاه في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود (حيث بلغ سعر الديزل نحو 30ر2 يورو للتر، وسعر البنزين "SP95-E10" نحو 12ر2 يورو للتر، وفقا للمستويات المسجلة في أكتوبر 2026.

يذكر أن منصة السيارات في فرنسا (PFA) الهيئة الرسمية التي تجمع وتنظم ممثلي قطاع صناعة السيارات والموبيليات في فرنسا.. ومن مهامها تحديد وتنفيذ استراتيجية قطاع السيارات في مجالات الابتكار، التنافسية، التوظيف والمهارات، و تمثيل أصوات ومواقف الجهات الفاعلة في الصناعة (منصات التصنيع، موردي المعدات، والمقاولين الفرعيين).