سقوط أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) ، وضُبط بحوزته (صاعق كهربائى) وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الترويج لبيع الصاعق الكهربائى المضبوط بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





