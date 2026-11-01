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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعتقل قاصرا خطط لهجوم في موسكو بعد معلومات استخباراتية أمريكية

متحف كروكوس بموسكو
متحف كروكوس بموسكو
خاطر عبادة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB ، اليوم الأحد ، اعتقال قاصر على خلفية التهديد بشن هجوم على حديقة في موسكو، وذلك بناء على معلومات استخباراتية أمريكية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الجهاز قوله إنه تم احتجاز مواطن روسي قاصر بتهمة التهديد بتنفيذ هجوم إرهابي في حديقة تساريتسينو بموسكو بعد أن تلقت روسيا معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة.

موسكو توجه الشكر للجانب الأمريكي 

ونقل عن الجهاز الفيدرالي قوله في بيان: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لتوفيره المعلومات".

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية وإخلاء الحديقة

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد أصدرت السبت تنبيها أمنيا عاجلا يحذر من وجود تهديد حقيقي بوقوع حادثة سقوط ضحايا جماعية في محمية المتحف في ذلك اليوم.

وقالت السفارة ، إن الحكومة الأمريكية تنسق مع السلطات الروسية بشأن الرد، وحثت الناس على تجنب المنطقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لاحقا أنه تلقى معلومات من الولايات المتحدة حول خطط لشن هجوم إرهابي في موسكو وأنه يتخذ الإجراءات اللازمة.

وتم إخلاء تساريتسينو السبت، أثناء حفل موسيقي للموسيقية ليليا بيتشينكينا، وقالت بيتشينكينا لوكالة أوستوروزنو نوفوستي: "بينما كنت أعزف المقطوعة الأخيرة في البرنامج صدر إعلان إخلاء عبر مكبر الصوت".

وأبلغ موظفو الأمن صحفيا من المنفذ الإعلامي أن محمية المتحف أغلقت "لأسباب فنية"، فيما تم إرسال نحو 50 من ضباط إنفاذ القانون إلى المنطقة مع قيام سيارات الشرطة بدوريات حول المحيط وفق قناة Baza على تيليغرام التي يقال إن لها صلات بأجهزة الأمن الروسية.

 تحذيرات أمريكية سابقة قبل هجوم كروكوس

وفي عام 2024 حذرت الولايات المتحدة من تهديد إرهابي وشيك في موسكو قبل الهجوم الذي وقع في 22 مارس على مبنى بلدية كروكوس والذي أسفر عن مقتل 145 شخصا وإصابة المئات.

وقال رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين في وقت لاحق إن المعلومات الأمريكية كانت "عامة للغاية" بحيث لا يمكن تحديد هوية المهاجمين.

روسيا أمريكا هجوم إرهابي بموسكو الأمن الفيدرالي الروسي

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