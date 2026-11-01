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ضربة أمريكية في الخليج تقتل قبطانا إيرانيا.. من هو ناصر إبراهيمي نجادان؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة أمريكية في الخليج تقتل قبطانا إيرانيا.. من هو ناصر إبراهيمي نجادان؟

القبطان الإيراني ناصر إبراهيمي نجادان
القبطان الإيراني ناصر إبراهيمي نجادان
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل القبطان ناصر إبراهيمي نجادان، إثر هجوم أمريكي استهدف سفينة في المياه الدولية بالخليج العربي، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في الممرات البحرية بالمنطقة.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن القبطان الإيراني لقي مصرعه جراء إصابته بشظايا ناجمة عن الهجوم الذي استهدف السفينة، دون الكشف عن اسمها أو طبيعة حمولتها أو الجهة التي كانت تتبع لها.

من هو القبطان الإيراني ناصر إبراهيمي نجادان؟

وبحسب وسائل إعلام إيرانية محلية، ينحدر ناصر إبراهيمي نجادان من مدينة آبادان، الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ووُصف بأنه قبطان وبحار إيراني.

وأشارت التقارير إلى أنه كان على متن السفينة التي تعرضت للهجوم الأمريكي في المياه الدولية بالخليج العربي، وأنه فارق الحياة متأثرًا بشظايا أصابته خلال الهجوم.

هجمات بحرية وتصعيد في الخليج العربي

ويأتي الإعلان عن مقتل القبطان الإيراني وسط تصاعد الحوادث البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة بلاغات عن استهداف سفن وناقلات نفط وغاز، إلى جانب اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتنفيذ هجمات على قوارب صيد قرب جزيرة قشم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت، في 31 أكتوبر، عن تعرض قاربين للصيد لهجوم أمريكي قرب جزيرة قشم، ما أسفر عن إصابة صيادين وفقدان اثنين قبل الإعلان عن العثور عليهما لاحقًا.

القبطان ناصر إبراهيمي نجادان هجوم أمريكي المياه الدولية بالخليج العربي واشنطن إيران مضيق هرمز

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