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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إبراهيم ضيف: المواطن هو المستفيد الأول من توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 تحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يظل محور الاهتمام الأساسي، وأن قيمة أي حوار أو منتدى لا تقاس بعدد جلساته وتوصياته، وإنما بما يتحول منه إلى إجراءات ونتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقال ضيف إن توجيه الحكومة بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ التوصيات، وإعلان مؤشرات واضحة لقياس الأداء، يتيح للمواطن متابعة ما يتم إنجازه، والتعرف على نتائج ما طُرح من قضايا وأفكار، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات أمام المواطنين تمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ التعهدات، بدلًا من أن تظل مخرجات المنتديات مجرد نقاشات نظرية.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالشباب والنشء، وفتح المجال أمامهم لعرض أفكارهم والتواصل المباشر مع المسؤولين، يمثل استثمارًا في طاقات الأجيال الجديدة، كما أن إبراز النماذج الناجحة والمتفوقة يمنح أبناء المجتمع نماذج ملهمة، ويؤكد أن التفوق والابتكار يستحقان التقدير والاهتمام.

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع تحمل أهمية إنسانية ومجتمعية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص التأهيل والعمل المناسبة، بما يساعد على إزالة العقبات أمام مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وشدد ضيف على أن المواطن ينتظر أن يرى أثر هذه التوجيهات في تحسين مستوى الخدمات، وتوسيع فرص العمل والتأهيل، وتسهيل حصوله على الخدمات التي يحتاج إليها، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح مخرجات منتدى مصر هو أن يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن مطالبه تتحول إلى خطوات تنفيذية ونتائج واضحة تمس حياته اليومية.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة قياس الأداء

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