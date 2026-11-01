نهاية خط الجبل.. مصرع عنصرين إجراميين في مواجهة مسلحة مع الشرطة بسوهاج

أسفرت مواجهة أمنية بالمنطقة الجبلية بمركز جهينة شمال محافظة سوهاج عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أثناء استهداف مكان اختبائهما، وعثرت القوات بحوزتهما على أسلحة نارية وقنبلة يدوية ومواد مخدرة.

ماذا حدث؟

جاءت التحركات الأمنية تحت إشراف اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمرو المدني، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد محمد حماد، رئيس مباحث مركز جهينة، ومعاونة الرائد محمد قاسم.

واستهدفت المأمورية عنصرين إجراميين اتخذا من المنطقة الجبلية وكرًا للاختباء بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، وتبين أن أحدهما يدعى مصطفى، وشهرته «خط الجبل»، وهو من العناصر شديدة الخطورة، وهارب من تنفيذ أحكام في 7 قضايا جنايات، من بينها حكمان بالسجن المؤبد، فيما تبين أن الآخر يدعى «حمو».

وفور وصول القوات إلى مكان اختباء المتهمين، فوجئت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، لتتعامل القوات مع مصدر النيران، وتدور مواجهة مسلحة انتهت بالسيطرة على الموقف وإسكات مصدر إطلاق النار، ومصرع العنصرين داخل موقع المواجهة.

وعقب انتهاء الاشتباكات، أجرت القوات أعمال الفحص والتفتيش بمحيط الوكر الإجرامي، وأسفرت عن ضبط أسلحة نارية وقنبلة يدوية، فضلًا عن مواد مخدرة كانت بحوزة المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على كافة ملابسات المواجهة الأمنية.