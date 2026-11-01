رئيس جامعة سوهاج يستكمل إنشاء مبني الإدارة المركزية والجامعة التكنولوجية

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية رقم (150)، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنشائية والتجهيزات الهندسية بالجامعة.

ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات الإنجاز والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات التعليمية.

جامعة سوهاج

واكد النعماني ان الجامعة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية والإنشائية، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، مضيفا ان الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لاستكمال المشروعات القائمة.

ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، وتحديث منظومات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة جامعية آمنة ومتطورة تليق بأبنائنا الطلاب.

وقال النعماني انه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مايتم تنفيذه بشأن مشروع استكمال مبنى الإدارة المركزية وملحقاته، استكمال البنية التحتية بمقر الجامعة الجديد، ومتابعه مشروع الجامعة التكنولوجية بحي الكوثر.

بالاضافه إلى تجهيز قاعات جديدة للاختبارات الالكترونيه، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتطوير منظومة الاختبارات بالجامعة.