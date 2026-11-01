شرف كبير.. ميار عثمان تعلق على تهنئة الرئيس السيسي بفوزها في تحدي القراءة العربي 2026

علقت الطفلة ميار عثمان على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، بعد فوزها بجائزة تحدي القراءة العربي لعام 2026، معربة عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، الذي اعتبرته شرفًا كبيرًا ووسامًا تعتز به.

وأعربت ميار عثمان عن سعادتها باهتمام الرئيس السيسي بإنجازها، مؤكدة أن هذه التهنئة تمثل لها دافعًا لمواصلة التفوق والنجاح، والاستمرار في تنمية شغفها بالقراءة والمعرفة.

وقالت ميار عثمان، في أول تعليق لها عقب تهنئة الرئيس، عبر حسابها الشخصي«شرف كبير ووسام أعتز به»، في إشارة إلى تقديرها لتهنئة الرئيس السيسي واهتمامه بالاحتفاء بإنجازها.

وكانت ميار عثمان قد حققت المركز الأول في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، الذي أُقيمت تصفياته النهائية في مدينة دبي الإماراتية، متفوقة على أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، لتتوج بلقب بطلة تحدي القراءة العربي لعام 2026.

وتبلغ ميار من العمر 11 عامًا، وتنتمي إلى محافظة كفر الشيخ، حيث نجحت في تمثيل مصر بصورة مشرفة، بعدما قدمت نموذجًا مميزًا في حب القراءة والثقافة، لتصبح مصدر إلهام للأطفال والشباب.



