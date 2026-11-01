برلماني: توجيهات الرئيس السيسي عقب منتدى 2026 تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن التوجيهات التي أصدرها فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء مخرجات منتدى 2026، تعكس اهتمام الدولة بتحويل الأفكار والتوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتستهدف الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال رشاد إن توجيه الرئيس باعتماد مخطط سنوي لمتابعة القضايا والقطاعات التي تشغل الرأي العام، مع نشر التوصيات وخطط تنفيذها ومؤشرات قياس الأداء، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المتابعة والمحاسبة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين ومؤسسات الدولة لمتابعة ما تحقق على أرض الواقع.

الاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة

وأضاف أن الاهتمام بتوسيع برامج إعداد النشء والشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للتواصل مع المسؤولين وطرح أفكارهم وتطلعاتهم، يعكس إدراكًا لأهمية تمكين الأجيال الجديدة ومنحها مساحة حقيقية للمشاركة في صياغة المستقبل، والاستفادة من طاقاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بإبراز النماذج المصرية المتميزة من النابغين والمتفوقين في الشوارع والميادين والأماكن العامة يحمل رسالة مهمة، مفادها أن النجاح والتفوق يستحقان التقدير والاحتفاء، وأن النماذج الملهمة من أبناء مصر يجب أن تكون حاضرة أمام الأجيال الجديدة لتشجيعهم على الاجتهاد والابتكار وتحقيق الإنجازات.

وأوضح رشاد أن الاهتمام بالأشخاص الصم وضعاف السمع من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأهيل المهني وتوفير فرص العمل وخدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، يؤكد أهمية دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير الأدوات التي تضمن حصولهم على حقوقهم وخدماتهم بصورة عادلة ومتكافئة.

وشدد على أن القيمة الحقيقية لمخرجات المنتديات الوطنية لا تتوقف عند طرح الرؤى والتوصيات، وإنما تقاس بمدى ترجمتها إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن استمرار الحوار والتواصل مع مختلف فئات المجتمع يمثل أحد المسارات المهمة لتحديد الأولويات والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.