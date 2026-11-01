الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث قال الرئيس السيسي، إنه تم اعتماد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين في إطار متابعتي لمخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦.

وأضاف الرئيس السيسي: وجهت الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات منتدى مصر ٢٠٢٦ على الموقع الإلكتروني الخاص به مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.

وأكمل الرئيس السيسي: وجهت بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة "شباب مصر" وتنظيم لقاءات مع المسؤولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم.

وتابع الرئيس السيسي: وجهت بإبراز النماذج المتميزة من أبنائنا النابغين والمتفوقين والعباقرة والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة بخلاف ما تم إقراره بشان برنامج "دولة الابتكار" للاهتمام بالبحث العلمي والنابغين.

وهنأ الرئيس السيسي: ميار عثمان بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 وتمنى لها مزيدا من التقدم والتفوق على الدوام.

واسترسل الرئيس السيسي: وجهت ببناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم وتقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن سيظل المواطن محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر بشكل دوري كل عام وهدفنا تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.