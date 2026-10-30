آلاف الصراصير حرمتها من النوم.. ملقب أصاب تايلور سويفت بالهلع

استعادت النجمة الأمريكية تايلور سويفت موقفًا طريفًا ومزعجًا من بدايات مسيرتها الفنية، بعدما كشفت عن مقلب نفذه بحقها مغني موسيقى الريف براد بيزلي، تسبب في حرمانها من النوم لأشهر، بحسب روايتها.

وجاء حديث سويفت خلال حفل انضمامها إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل، حيث تولى بيزلي تقديمها على المسرح، قبل أن تفاجئ الحضور بالكشف عن تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2007.

وقالت سويفت، البالغة من العمر 36 عامًا، مازحة إن علاقتها ببيزلي انتهت منذ عام 2007، بعدما تجاوز حدود المزاح خلال إحدى الجولات الغنائية.

وأوضحت وفقا لصحيفة "بيبول" أن الفنان، البالغ من العمر 53 عامًا، ملأ حافلتها السياحية بآلاف الصراصير الحية؛ ما جعلها تعيش حالة من القلق استمرت أشهرًا.

وأضافت أنها فكرت حينها في اقتناء سحلية للتخلص من الحشرات التي اجتاحت الحافلة.

