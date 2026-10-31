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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار الحسين عموتة قبل مواجهة بيراميدز

عموته
عموته
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن الموقف الرسمي للنادي الأهلي بشأن مستقبل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل حالة عدم الرضا عن نتائج وأداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتزايد الحديث حول إمكانية إجراء تغييرات داخل الجهاز الفني.

الأهلي يتمسك باستمرار عموتة ولا يفكر في إقالته

وأوضح إبراهيم عبد الجواد أن إدارة الأهلي لا تنوي إجراء أي تغييرات على الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة خلال الفترة الحالية، باستثناء إضافة محلل أداء مصري إلى الجهاز، ومن المنتظر الانتهاء من هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.

وأشار إلى أن المسؤولين عن ملف كرة القدم داخل القلعة الحمراء يشعرون بحالة من الاستياء تجاه مستوى الفريق، ويرون أن المسؤولية عن تراجع الأداء مشتركة بين الجهاز الفني واللاعبين، وليس طرفًا واحدًا فقط.

وأضاف أن الاتجاه السائد داخل النادي يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الفني خلال المرحلة الحالية، ومنح الجهاز الفني فرصة للاستمرار، حتى يشعر اللاعبون بمسؤوليتهم تجاه النتائج والمستوى الذي يقدمه الفريق.

إحصائيات عموتة تدعم استمراره مع الأهلي

ولفت إلى أن هناك أصواتًا داخل إدارة الكرة ترى أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى المستوى الفني المنتظر، خاصة أن تغيير المدير الفني في الوقت الحالي ليس قرارًا سهلًا، في ظل الأرقام التي حققها عموتة، بعدما قاد الأهلي لتحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين.

وأكد عبد الجواد عدم وجود اجتماعات استثنائية مرتقبة بين المدير الفني والمسؤولين عن ملف الكرة، موضحًا أن الاجتماعات مستمرة بصورة دورية لمناقشة مستوى الفريق واحتياجاته، إلى جانب التحضير لصفقات فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

موقف الأهلي من عموتة بعد مباراة بيراميدز

وشدد على عدم وجود نية داخل الأهلي لإقالة الحسين عموتة، حتى في حالة تعرض الفريق لنتيجة سلبية أمام بيراميدز، لكنه أشار إلى أن ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية عقب النتائج السلبية قد تتجاوز أحيانًا القرارات الإدارية المخطط لها، وتضع المسؤولين أمام ضرورة اتخاذ قرارات جديدة بما يخدم مصلحة النادي

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