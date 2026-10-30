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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف موقف المصابين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات إيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب، في ظل تحسن الحالة الطبية لعدد من اللاعبين، واقتراب بعض العناصر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتعافى كريم الدبيس من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، حيث يستعد اللاعب للعودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية بداية من غد السبت، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي والتأكد من تحسن حالته الطبية.

كما يبدأ أقطاي عبد الله مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، بالنزول إلى أرض الملعب بشكل تدريجي بداية من غد السبت، تمهيدًا لاستكمال خطوات تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة دفعة قوية بشأن جاهزية ياسر إبراهيم، بعدما تعافى المدافع من إصابة الكاحل، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية، ويشارك بصورة طبيعية في التدريبات دون مشكلات.

وعلى صعيد آخر، لا يعاني الأهلي من أي إصابات جديدة داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنح الجهاز الفني حالة من الاستقرار قبل مواجهة المقاولون العرب، ويزيد من خيارات عموتة الفنية في الاستعداد للمباراة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي المقاولون المقاولون العرب

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