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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
مجدي سلامة

علق سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال على مواجهة الفتح غدا في الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي لمواجهة الفتح: الليلة سنحدد مصير مشاركة محزري وسافيتش ونيفيز في مباراة الغد ولكن الثلاثي أظهروا لنا جاهزيتهم للمباراة.

وتابع:ما نريده من مباراة الغد تقديم مباراة قوية نرضي بها جماهيرنا وجميع اللقاءات صعبة.

وأكمل: الليلة سأحدد من سيبدأ في لقاء الغد سالم أو سامرفيل في ظل غياب مارتينيلي بداعي الإصابة.

وأختتم : نأمل في تواجد الجمهور بشكل مكثف في مباراة الغد لأنهم العمود الفقري للفريق وحضورهم دائما ما يكون مؤثر والفتح لم يخوض أي مباراة منذ 8 أيام لذلك أتوقع أن يكون نشاطه البدني عالياً وقوياً ضدناً.

إنزاجي الهلال الفتح

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