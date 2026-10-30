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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود خمسة أنماط فرعية من مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الاستقلابي، المعروف اختصارًا باسم MASLD، موضحة أن المرض لا يمثل حالة واحدة متشابهة لدى جميع المصابين، بل تختلف خصائصه البيولوجية ومضاعفاته الصحية من مريض إلى آخر.

دراسة تكشف 5 أنماط مختلفة للكبد الدهني

وأشارت الدراسة، التي قادها باحثون من مايو كلينك الأمريكية ونُشرت في دورية Nature Communications، إلى أن هذا التصنيف الجديد قد يساعد مستقبلًا في تحديد المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، وتحسين تقييم المخاطر، وفتح المجال أمام تطوير أساليب علاجية أكثر تخصيصًا.

ويُعرف المرض سابقًا باسم الكبد الدهني غير الكحولي، ويصيب نحو 30% من سكان العالم. ورغم أن تراكم الدهون في الكبد قد لا يسبب أعراضًا أو أضرارًا فورية لدى بعض المصابين، فإنه قد يتطور في حالات أخرى إلى تليف الكبد وتشمّعه، فضلًا عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الكلى.

وحلل الباحثون البيانات الطبية لـ1532 مريضًا، ثم اختبروا النتائج على مجموعة إضافية تضم 3070 مريضًا، ليزيد إجمالي المشاركين في الدراسة على 4600 شخص.

واستخدم الفريق نماذج حاسوبية لتحديد السمات المشتركة بين المرضى، اعتمادًا على مجموعة من البيانات، شملت الجنس ومؤشر كتلة الجسم ومؤشرات الدم المرتبطة بتلف الكبد، إلى جانب الأمراض والحالات الصحية المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع الكوليسترول.

وأسفر التحليل عن تحديد خمسة أنماط فرعية للمرض، جرى ترميزها من C1 إلى C5، ثم تابع الباحثون المشاركين لمدة وصلت إلى 10 سنوات، لرصد العلاقة بين هذه الأنماط والمضاعفات الصحية التي قد تظهر لاحقًا.

أنماط مختلفة للكبد الدهني

النمط الأول C1.. ارتفاع معدلات سرطان الكبد والحاجة إلى زراعته

أظهرت النتائج اختلافات واضحة بين المجموعات الخمس، إذ ضمت المجموعة C1 نحو 30% من المشاركين، وكان أفرادها أكبر سنًا ولا يعانون السمنة، وسجلت لديهم معدلات مرتفعة نسبيًا من سرطان الكبد والحاجة إلى زراعة الكبد.

وفي المقابل، برز العامل الوراثي بصورة أكبر لدى المجموعة C5، التي شكلت نحو 9% من المشاركين، سواء فيما يتعلق بالاستعداد للإصابة بالمرض أو بمخاطر تطور مضاعفاته.

أنماط مختلفة للكبد الدهني

مخاطر الكبد الدهني تختلف من مريض لآخر

لم تقتصر الاختلافات بين الأنماط الخمسة على الخصائص العمرية والوراثية، بل رصد الباحثون ارتباطها بمستويات متفاوتة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفشل الكبد والسرطان، إلى جانب احتمالات الحاجة إلى زراعة الكبد.

كما كشفت الدراسة عن ارتباطات بين بعض الأنماط الفرعية وحالات صحية أخرى، من بينها الاكتئاب وانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو ما قد يساعد على توجيه أبحاث مستقبلية لفهم العلاقة بين مرض الكبد الدهني والصحة العامة.

أنماط مختلفة للكبد الدهني

هل يساعد التصنيف الجديد في تطوير علاج الكبد الدهني؟

يرى الباحثون أن تقسيم مرض الكبد الدهني إلى مجموعات أكثر تجانسًا قد يساهم في فهم أسباب اختلاف تطور المرض ومضاعفاته بين المصابين، بدلًا من التعامل مع جميع المرضى باعتبارهم فئة واحدة لها مستوى المخاطر نفسه.

ومع ذلك، لا تعني نتائج الدراسة وجود خمسة علاجات منفصلة للكبد الدهني، كما لا يعني التصنيف أنه أصبح جاهزًا للاستخدام الطبي الروتيني؛ إذ لا تزال الأنماط المكتشفة بحاجة إلى مزيد من الاختبارات على مجموعات أكبر وأكثر تنوعًا، فضلًا عن دراسة مدى اختلاف استجابة كل مجموعة للعلاجات المتاحة.

أنماط مختلفة للكبد الدهني

دمج التحاليل الجينية والبيانات الطبية لتوقع مضاعفات الكبد

يأمل فريق مايو كلينك أن يساعد دمج المعلومات الجينية بالبيانات السريرية في تحسين القدرة على التنبؤ بمسار مرض الكبد الدهني، وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات في مراحل مبكرة، قبل ظهور المشكلات الصحية المتقدمة.

وتمثل هذه النتائج خطوة جديدة نحو فهم أكثر دقة لمرض الكبد الدهني، وقد تمهد مستقبلًا للانتقال من نهج علاجي موحد إلى تقييم طبي يراعي الاختلافات البيولوجية بين المرضى، ويساعد على اختيار التدخلات المناسبة لكل حالة.

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بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

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