نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا

أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مصر تحتل مكانة استراتيجية مهمة في العلاقات الروسية الأفريقية، مشيرًا إلى أنها تستحوذ على نحو 40% من حجم التبادل التجاري الروسي مع القارة الأفريقية، فضلًا عن النسبة نفسها من الاستثمارات الروسية في أفريقيا.

وأوضح نور ندا، خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من نحو 5.5 مليار دولار إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال عام ونصف، وفقًا لبعض التقديرات، رغم وجود اختلاف في الأرقام المعلنة بين المصادر.



وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في ملف الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تستورد سنويًا نحو 12 مليون طن من القمح، يأتي الجزء الأكبر منها من روسيا وأوكرانيا.



ولفت إلى أن روسيا ساهمت في تعويض احتياجات مصر خلال أزمة حصار موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية.



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مرتين تحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة وتسويق الحبوب، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية القاهرة في الاستراتيجية الروسية والثقة في استقرار مؤسسات الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.