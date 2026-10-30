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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: روسيا تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان

بوتين
بوتين
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والسودان تشهد تطورًا مستمرًا، رغم التعقيدات السياسية التي تواجهها الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن موسكو تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان والانتقال نحو التسوية السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بوتين قوله، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن روسيا ستزيد عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب السودانيين.

من جانبه، قال البرهان إن التغيرات التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية تجعل البلدين أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى توسيع التعاون على أسس مقبولة للطرفين، بما يضمن استمرار الشراكة في جميع المجالات، معربًا عن ثقته بأن اللقاء سيمنح دفعة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وأضاف البرهان: "يمكننا إنشاء منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر، تستطيع روسيا استخدامها لإقامة مرافق تخزين للوقود والقمح".

وكانت قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي قد عُقدا في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وتُعد قمة "روسيا - أفريقيا" الحدث الأهم والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المتبادلة المنفعة إلى آفاق جديدة، بما يلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.

كما تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والعادل بين روسيا والدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يشمل السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشؤون الإنسانية.

البحر الأحمر السودان روسيا

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