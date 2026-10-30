نجح فريق القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد في إنجاز طبي يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة باستخراج جسم غريب من الشريان الأورطي لمريضة تبلغ من العمر 71 عامًا، تعاني من مرض الكلى المزمن وتخضع لجلسات الغسيل الكلوي المنتظمة، وذلك باستخدام تقنيات القسطرة التداخلية عبر الجلد، دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح.

نجاح فريق طبي بنصر التخصصي بفرع بورسعيد في استخراج جسم غريب من الشريان الأورطي لمريضة تبلغ من العمر 71 عامًا

استقبل مستشفى النصر التخصصي المريضة محولةً من أحد المستشفيات الخاصة، عقب تعرضها لمضاعفة أثناء إجراء قسطرة قلبية تشخيصية، تمثلت في انكسار جزء من أداة القسطرة وبقائه داخل الشريان الأورطي. وأظهرت الفحوصات والأشعة وجود الجسم الغريب ممتدًا من مستوى الصمام الأورطي مرورًا بقوس الشريان الأورطي وحتى الشريان الأورطي النازل، مع وصوله إلى الجهاز تحت الصمام الميترالي، بما في ذلك الحبال الوترية الداعمة للصمام، مما مثّل خطورة بالغة على المريضة.

وقد سُبقت هذه العملية بإجراء عدة محاولات غير ناجحة لاستخراج الجسم الغريب بالمستشفى المحول، ليتم فور وصول المريضة تقييم حالتها العامة وإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك فحص القلب بالموجات فوق الصوتية عبر المريء (TEE)، والتنسيق مع استشاري أمراض الكلى لإجراء جلسة غسيل كلوي تحضيرية، مع إعداد خطة علاجية مشتركة بين فرق القلب والقسطرة التداخلية وجراحة القلب والصدر والتخدير والاستعداد للتدخل الجراحي عند الضرورة.

وداخل وحدة القسطرة القلبية، نجح الفريق الطبي في تحرير الجسم الغريب وإعادة توجيهه باستخدام قسطرة مساعدة، ثم الإمساك به واستخراجه بالكامل باستخدام تقنية القسطرة التداخلية عبر الجلد (Percutaneous Transcatheter Retrieval) دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح ودون أي مضاعفات، حيث تم إجراء إيكو للقلب (TTE) عقب التدخل للتأكد من سلامة الصمام الميترالي والوظائف الحيوية، وتتواجد المريضة حاليًا بالقسم الداخلي بحالة مستقرة لاستكمال العلاج وجلسات الغسيل الكلوي.

شارك في إجراء هذا الإجراء الطبي المتميز كل من الدكتور محمد إمام استشارى القلب بمستشفى النصر التخصصي،والدكتور أحمد الشافعي استشارى القلب بالمستشفى ، وبمتابعة وتنسيق من الدكتور محمد علم الدين (استشاري ورئيس قسم القلب)، و الدكتور مصطفى آدم والدكتور مصطفى رفعت (استشاريي القلب)، و الدكتور محمود الكتاتني (مدير وحدة القسطرة القلبية)، و الدكتور محمد حمدي والدكتور محمد بركات (أخصائيي القلب - إيكو بالمنظار)، والدكتور إسلام جبر والدكتور محمد عماد (نواب وزمالة القلب)، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض والفنيين الأستاذة سمر إبراهيم، والأستاذة شيماء عطا، والأستاذ محمد عطوة

وبالتعاون الكامل مع الدكتور أمير البسطويسي (استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى ) وفريقه المتميز، والدكتور أحمد عبد الرؤوف (استشاري ورئيس قسم التخدير) .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية للفرق الطبية وجاهزيتها الدائمة للتعامل مع أكثر الحالات حرجة وبدقة واحترافية متناهية، مشددًا على مواصلة الجهود لتوفير أحدث التقنيات العلاجية والخدمات التخصصية المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لخدمة أهالي المحافظة، ومثمنًا جهود كافة الفرق الطبية والتمريضية المشاركة في هذا النجاح وذلك بمتابعة ميدانية مستمرة من الدكتور محمد صبح مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثيه بفرع بورسعيد والدكتور محمد محسن مدير مستشفى النصر التخصصي، والدكتور أسامة حسين المستشار الطبي للمستشفى،