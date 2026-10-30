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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد.. مدير عام الرعايةً الصحية يرصد احتياجات الفرق الطبية لبحث سبل الارتقاء بالخدمات العلاجية

تكليفات عاجلة من مدير عام الفرع بالبدء فوراً في تنفيذ خطة عمل متكاملة تلبي كافة الاحتياجات
تكليفات عاجلة من مدير عام الفرع بالبدء فوراً في تنفيذ خطة عمل متكاملة تلبي كافة الاحتياجات
محمد الغزاوى

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، اجتماعاً موسعاً بمستشفى 30 يونيو  مع رؤساء الأقسام والأطقم الطبية والتمريضية، للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لضمان استدامة تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي ترتكز على أهمية التواجد الميداني الدائم ومشاركة الفرق الطبية في اتخاذ القرار.

وخلال حوار مفتوح سادته روح الشفافية والحرص على التطوير، حرص مدير عام الفرع على الاستماع التفصيلي لكافة متطلبات الأطباء والتمريض بمستشفى 30 يونيو بجنوب بورسعيد، واستعراض رؤاهم البناءة لتطوير بيئة العمل وتوفير المستلزمات اللازمة؛ مؤكداً أن العنصر البشري هو ركيزة النجاح الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن إدارة الفرع حريصة على دعم الكوادر الطبية باعتبارهم درع الأمان لصحة المرضى.

تكليفات عاجلة من مدير عام الفرع 

وقد حضر الاجتماع كلٌّ من: الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، والدكتور محمد صُبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة سارة كراوية، مديرة المكتب الفني، والدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مستشفى 30 يونيو. وقد جاء اللقاء بتنسيق دقيق من قِبل وحدة الدعم المعنوي بفرع بورسعيد، ممثلة في الدكتور أحمد نصار والدكتورة شمس أحمد.

واختتم اللقاء بإصدار تكليفات عاجلة من مدير عام الفرع بالبدء فوراً في تنفيذ خطة عمل متكاملة تلبي كافة الاحتياجات

 والملاحظات التي تم طرحها، وتوفير الدعم اللازم لتعزيز كفاءة جميع الأقسام الطبية بالمستشفى، بما يضمن الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى نسب رضاء للمرضى والمنتفعين.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية مستسفي 30 يونيو

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