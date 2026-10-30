تصطدم بالأهداف.. زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع في إنتاج الطائرات المسيرة

إختبرت كوريا الشمالية طائرات مسيّرة متفجرة مصممة للاصطدام بأهدافها، حيث دعا الزعيم كيم جونج أون إلى تسريع الإنتاج الضخم لهذه الأسلحة.

وبحسب وسائل إعلام كورية ؛ فقد جاء هذا الاستعراض العسكري الأخير في الوقت الذي تجري فيه كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبات عسكرية مشتركة، تشمل طائرات مقاتلة متطورة وحاملة طائرات أمريكية في المياه الدولية القريبة، وذلك في إطار استعراض لقدراتها الدفاعية في مواجهة كوريا الشمالية.

ومن بين الطائرات التب ظهرت في الاختبارات نماذج ذات أجنحة وذيول على شكل حرف "X"، تشبه تلك التي كشفت عنها البلاد في أغسطس الماضي، حين تفقد كيم عرضاً آخر لطائرات مسيّرة تنفجر عند الاصطدام بأهدافها.

وذكرت الوكالة أن الطائرات المسيّرة حلقت عبر مسارات متنوعة وأصابت أهدافها بدقة.

وأظهرت الصور تدمير ما بدا أنه سيارة من طراز "بي إم دبليو" (BMW)، بالإضافة إلى تفجير دبابات من طرازات قديمة.

وأعرب كيم عن رضاه عن مسار تطوير هذه الأسلحة، مشددا على ضرورة "بناء نظام للإنتاج المتسلسل في أقرب وقت ممكن، والبدء في إنتاج ضخم واسع النطاق"، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة للطائرات المسيّرة في الحروب الحديثة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الطائرات المسيّرة تتميز بسهولة التصنيع وانخفاض التكلفة، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأنشطة العسكرية.