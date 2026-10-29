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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه الساحل الشرقي

مقذوف كوريا الشمالية
مقذوف كوريا الشمالية
أخبار العالم

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفق ما نقلته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في تطور جديد يسلط الضوء على استمرار التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي الإعلان في ظل متابعة كوريا الجنوبية للتحركات العسكرية لجارتها الشمالية، التي تشهد علاقاتها مع سول توترًا مستمرًا على خلفية برامجها الصاروخية والعسكرية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالأمن الإقليمي والتعاون العسكري بين الأطراف المعنية.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تفاصيل محددة بشأن طبيعة المقذوف الذي جرى إطلاقه، أو نوعه ومداه، كما لم يُعلن في الخبر عن مساره التفصيلي أو النتائج التي ترتبت على عملية الإطلاق. ولذلك، لا يمكن الجزم بما إذا كان المقذوف صاروخًا باليستيًا أو نوعًا آخر من المقذوفات قبل صدور معلومات رسمية إضافية.

 تحركات عسكرية متكررة تثير متابعة سول

وتكتسب الواقعة أهمية في ضوء إطلاقات سابقة أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية خلال أكتوبر الجاري؛ إذ أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في 12 أكتوبر بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا مجهولًا باتجاه البحر الشرقي، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن إطلاق عدة صواريخ باليستية من محيط العاصمة بيونج يانج، قطع أحدها مسافة تجاوزت 900 كيلومتر، وفق هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية 

وتراقب سول عن كثب الأنشطة العسكرية الكورية الشمالية، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن البرامج الصاروخية والملف النووي، فضلًا عن التوترات على الحدود المشتركة. كما تتبادل كوريا الجنوبية المعلومات الأمنية مع الولايات المتحدة واليابان بشأن عمليات الإطلاق الصاروخي، في إطار التعاون الرامي إلى متابعة التهديدات العسكرية المحتملة في المنطقة. 

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التباينات السياسية والعسكرية بين الكوريتين، رغم طرح سول مبادرات لاستئناف الحوار العسكري وتجنب الحوادث الحدودية. وفي المقابل، لا تزال فرص التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأمنية محل تساؤل، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين. 

وحتى تتضح طبيعة المقذوف الذي أُعلن عن إطلاقه في الخبر الأخير، تظل تفاصيله الفنية ومداه ونتائج تحليله غير مؤكدة، ما يستدعي انتظار بيانات إضافية من الجهات العسكرية المختصة قبل استخلاص استنتاجات بشأن دلالاته أو أهدافه.

كوريا الشمالية مقذوف بحر اليابان كوريا الجنوبية

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