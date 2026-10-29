مصر تفتح أبواب الاستيراد من مناشئ جديدة.. تحرك استراتيجي لمواجهة أزمات القمح والذرة وفول الصويا

كشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، عن توجه مصر نحو تنويع مناشئ استيراد السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تفرضها الحروب والأزمات الدولية على حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إيجاد بدائل متعددة لتوفير احتياجاتها من المنتجات الأساسية.

وأوضح المنسي ، في لقاء مع الإعلامي شعبان بلال مقدم برنامج من سيزرع المليون المذاع عبر قناة المحور، أن مصر لم تعد تعتمد على عدد محدود من الدول في توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى فتح العديد من المناشئ، بما يشمل دولًا مثل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا والهند.

وأضاف أن القمح والذرة وفول الصويا تأتي في مقدمة السلع التي تستهدف مصر تنويع مصادر الحصول عليها، نظرًا لأهميتها في منظومة الغذاء والإنتاج الزراعي وصناعة الأعلاف، فضلًا عن ارتباطها باستقرار عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية تؤكد أهمية امتلاك بدائل متعددة للاستيراد، إذ يمكن أن تؤدي الأزمات السياسية والعسكرية إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.

وتابع أن يعزز تنويع المناشئ قدرة مصر على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية، ويتيح مرونة أكبر في المفاضلة بين مصادر التوريد وفقًا للأسعار وتكاليف النقل والاشتراطات الفنية، بما يدعم إدارة ملف الاستيراد في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.